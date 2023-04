Forløst dans om folk på flukt

En sjelden gang skjer det at en forestilling er så nær som fullendt. Crystal Pites helaften «Light of Passage» er et sånt tilfelle.

Ballettskolens lekende elever bæres frem.

24.04.2023 20:18

Canadiske Chrystal Pites «Light of Passage» hadde urpremiere i fjor høst ved Royal Opera House. Operahuset i London og Nasjonalballetten ga Pite mulighet til å ferdigstille oppgaven hun begynte på i 2017; å koreografere til hele Henryk Góreckis Symfoni nr. 3.

Góreckis sorgfulle sanger til ord av sørgende kvinner er Pites følgesvenn i det hun vil formidle og har forløst.