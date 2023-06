Blikk for komikk gjennom 50 år

Men nå setter Aftenpostens Inge Grødum strek.

– Man må bare gjøre som i hoppsporten. Ta sats og håpe på at man ikke tryner, forklarer tegneren.

26.06.2023 07:00

– Jeg har som ryggmargsrefleks å se det komiske i ting. Og det gjør jo ikke noe, for det er ellers mer enn nok av faenskap i avisen, sier Inge Grødum.

Avistegneren, festmennesket og konsulen for San Marino serverer kaffe og is på terrassen sin hjemme på Bestum. Det nærmer seg et tidsskille av den vemodige sorten, både for Grødum selv og et par generasjoner av avislesere.