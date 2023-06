Anmeldernes favoritter: 10 strålende bøker til sommerferien

Sommerferie er lesetid. Vi har valgt ut ti bøker som har fått glimrende kritikk i Aftenposten hittil i år. Kanskje finner du en ny favoritt blant disse godbitene?

Lars Ramslie har et eksklusivt og uforutsigbart forfatterskap bak seg.

Årets roman sirkler rundt en sommerdag i 1983. Ni år gamle Lars er sammen med sin far på ferie til familiegården. Resultatet er et nådeløst portrett av en grenseløs mann som ikke aner hvordan han skal være far, skrevet av en forfatter med en helt spesiell språkbegavelse.