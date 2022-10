Dagens quiz: Tirsdag 18. oktober 2022

Hvem var Kinas øverste leder fra 1978 til 1989?

10 minutter siden

1. Til hvilken dyrefamilie hører reven?

2. Hva heter den norske poeten som er bosatt i Stockholm og som feirer 83-årsdag i dag?

3. Hva het det «Beat for beat»-liknende programmet som gikk på TV Norge fra 1996 til 1998?

4. Hva kalles en brøk der tallet over brøkstreken er større enn tallet under?

5. Hvilket kjøpesenter utenfor Sandnes har navn etter en geometrisk form?

6. Hvem var Kinas øverste leder fra 1978 til 1989?

7. Hvordan lyder speidernes valgspråk?

8. Hvilken yrkesgruppe er du redd for om du lider av iatrofobi?

9. Hva heter den svenske musikkprisutdelingen som tilsvarer den norske Spellemannprisen?

10. Under hvilket navn er artisten Synne Vorkinn kjent?

1. Hundefamilien.

2. Jan Erik Vold.

3. «Kamp i klaveret».

4. Uekte brøk.

5. Kvadrat.

6. Deng Xiaoping.

7. «Vær beredt».

8. Leger.

9. Grammis.

10. Synne Vo.