Omdiskutert prest i «Mitt Oslo»: – Julen er en trøst for alle, uansett

En omstridt prest. Med omdiskuterte budskap. Nå skal Åste Dokka få forklare hvorfor hun våger å si: – Uansett livssyn skaper julen håp. Særlig når livet er helt forferdelig.

– For meg er kristendommen et hus under stadig oppussing, med mange vegger å spille ball mot, fastslår forfatteren. Hun og familien bor i en klassisk Oslo-gård, i Torshovbyen, i sin tid bygget av kommunen.

8 minutter siden

Torshov i stille snødriv. Ingen vind. Ingen larm. Bare hvitt flagrende julestemning, som skulle den være reportasje-bestilt, omtrent. Teologen og forfatteren myser av glede:

– Det fineste, for meg, er julesangene. Dem lytter jeg til, dem synger jeg, hele desember. «Deilig er jorden» er en nydelig protestsang. Teksten insisterer på at Jorden er deilig, tross alt. Det er den jo. Også. En annen stor glede, gjennom hele året, er strøket her. Arkitekturen, de åpne plassene, stemningen: Torshov-bygda sier vi ofte, vi som er så heldige å bo her.

