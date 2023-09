Ny million-skole i «Mitt Oslo»: Hva skal vi med dette?

Oslos dyreste satsing i sitt slag. Norges første lærer i sitt slag. Nå skal han selv få svare: Hva har drap og drager, i spillutgave, med skole å gjøre? Og hvorfor kalles tilbudet for «sport»?

Nær 900 millioner kroner har kommunen investert i de to skolene på Voldsløkka. Hos dataspill-lærer Thomas Monsen venter 15 hel-ferske spill-PC-er, i toppklasse. Kurset holdes hver ettermiddag. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 06:30

Voldsløkka kulturskole. I et skinnende nytt kursrom står Thomas «Tom Kick» Monsen, topputøver innen både sport og e-sport. Aftenposten fomler frem blokk og penn. Så sier 22-åringen:

– Så bra. Å beholde papir- og penn-kulturen er viktig, det òg. Nå i starten prioriterer vi ungdom fra 13 år på dette kurset, men vi har allerede snakket om å lage egne tilbud for voksne. Gaming som eget fag i Oslo kulturskole er nemlig noe helt nytt. Og det er åpent for enhver. Et høydepunkt for meg, så langt, er høstens første foreldremøte. Det endte med at flere foreldre begynte å spille selv. En mor ville hverken stoppe eller gå hjem, omtrent.