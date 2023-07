EU vil skanne mobilen din i jakten på nettovergripere. Nå advarer mer enn 300 forskere mot forslaget.

I et åpent brev skriver forskerne at lovforslaget, om det vedtas, sannsynligvis vil påvirke demokratier over hele kloden negativt.

EU-kommissær Ylva Johansson vil pålegge tek-plattformer som Meta å skanne plattformene sine for overgrepsmateriale og grooming. Vis mer

EU-kommisjonen mener at altfor få nettovergripere blir tatt. Dette til tross for at de store tek-plattformene allerede tar del i kampen mot nettovergrep.

Derfor la EU-kommisjonen i fjor frem et lovforslag. Forslaget har som mål å avverge nettovergrep og grooming groomingProsessen der en overgriper forsøker å bygge tillit hos et mulig offer. Oftest i saker der barn er offeret. .