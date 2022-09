Dagens quiz: Fredag 23. september 2022

Mandag tapte Magnus Carlsen et sjakkparti med vilje. Mot hvem?

11 minutter siden

2. Hva heter Høyres svenske søsterparti?

3. Tallet du får når du legger sammen to tall, kalles sum. Hva heter tallet du får når du ganger to tall?

4. Hva het kolonien som ble slått sammen med Zanzibar da Tanzania ble opprettet i 1964?

5. Hva heter selskapet som er Norges største kraftprodusent?

6. Hva er det franske navnet på småkakene som direkte oversatt til norsk heter «små ovner»?

7. Hva heter de tre kjendisene som markedsfører skjønnhetsklinikken Nomi i Oslo?

8. Hvilken betegnelse brukes om vitnemål fra studieforberedende kurs ved videregående skole, til tross for at ordet egentlig gitt ut av bruk i 1974?

9. Hvor mange ord er det i første vers av «Ja, vi elsker dette landet»?

10. Hvor stor andel av studentene i Norge er kvinner?

1. Hans Niemann.

2. Moderaterna.

3. Produkt.

4. Tanganyika.

5. Statkraft.

6. Petit fours.

7. Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord.

8. Artium (examen artium).

9. 46.

10. 60 prosent.