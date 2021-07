Forfatterforeningen tar selvkritikk: – Vi har ikke vært våkne nok

Etter at Den Norske Forfatterforeningen ga støtte til et opprop mot Ytringsfrihetskommisjonen, har kritikken haglet fra medlemmer. Nå tar ledelsen selvkritikk.

Etter at Forfatterforeningen ga sin støtte til et opprop mot Ytringsfrihetskommisjonen, kom kritikken fra forfattere som Erik Fosnes Hansen og Jan Kjærstad. Foto: Kristine Heliesen/Mariam Butt, NTB/ Berit Roald, NTB

5. juli 2021 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har nok ikke vært våkne nok når det gjelder konteksten oppropet ville bli lest inn i, sier Amalie Lerstang, nestleder i Forfatterforeningen.

Konteksten det er snakk om, er debatten som har rast etter at Begard Reza trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen for noen uker siden. Hun mener at kommisjonen er blitt politisk verktøy for høyresiden, noe de øvrige medlemmene avviser.