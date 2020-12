Victor og Herman topper YouTube-topplistene i Norge over mest sette

Det er tid for topplister nå som året 2020 nærmer seg slutten – og nå har YouTube tatt for seg hva som er årets mest sette klipp og musikkvideoer i Norge.

Herman Flesvigs sang «Haugenstua» er den mest sette norske musikkvideoen på YouTubes ti på toppliste for Norge. Foto: Skjermdump

NTB

Nå nettopp

På YouTube-klippenes ti på topp finner man seks norske innslag. Spennet går fra Erna Solbergs tredjeplass med sin håndtrykkblemme 12. mars, som satirekanalen Songar fra nyheitane satte musikk til, så vel som de to låtene som Angelina Jordan fremførte under spesialutgaven av «America's Got Talent» på andre- og fjerdeplass.

YouTube-lege Wasim Zahids kommentarer til Kari Jaquessons meninger om utbruddet av Covid-19 inntar en syvendeplass, mens Helsedirektoratets informasjonsvideo til barn og unge om koronaviruset er å finne på plassen før.

Aller øverst troner likevel Victor Sotberg med « Ser deg » – som fronter NRK Supers vennskapskampanje BlimE! Den nærmer seg tre millioner visninger.

YouTube-profilen og NRK-programlederen Victor Sotberg har grunn til å juble: Hans fremføring av BlimE-sangen «Ser deg» topper listen over mest sette YouTube-klipp i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er jo fantastisk at det viktige budskapet i denne kampanjen år etter år får så bred appell, sier Andrea Lewis Åkerman, fungerende kommunikasjonssjef i Google Norge.

Når det gjelder musikkvideoene nordmenn ser mest på via YouTube, er det rap som dominerer. Future topper listen i selskap med Drake på «Life is Good», mens 6ix9ine inntar andreplass med låten «Gooba».

Men på en god tredjeplass følger Herman Flesvigs « Haugenstua » – som er rollekarakteren Ola Halvorsens hyllest til hjemdrabantbyen. Andreas «Tix» Haukeland er inne med to låter, «Paradise Hotel»-bidraget «Kaller på deg» og «Karantene», Åge Sten Nilsen og Carina Dahl er inne med « Så ekte nå » – og det femte norske bidraget som kommer seg inn på listen er 12 år gamle Emma.

Hun er lillesøsteren til Marcus & Martinus, og nærmer seg 2,7 millioner visninger av videoen til « Million », som hun slapp i juni. Det gir en sjetteplass.

Dermed slår hun også Cardi B og Meghan Thee Stalliion når det gjelder å kapre norske seere, ifølge YouTubes statistikk: Til tross for 300 millioner visninger på verdensbasis siden august, havner de to damene bak unge Emma på den norske topplistens syvendeplass, ifølge pressemeldingen.

De fullstendige listene er å finne her.