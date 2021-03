Kristin (20) ga alt for å få eksamen avlyst. Men seieren kan gå hardt utover henne.

Året som leder for Elevorganisasjonen ble ikke slik Kristin Schultz (20) hadde sett for seg.

Helt siden Kristin Schultz (20) ble valgt til leder av Elevorganisasjonen, har hun vært på hjemmekontor. Foto: Helmine Syvertsen

32 minutter siden

Navn: Kristin Schultz (20)

Ukens unge stemme fordi: Har ledet Elevorganisasjonen gjennom et krevende skoleår. Neste uke er det over.

– Du ble valgt til leder for 180.000 elever tre dager før Norge stengte ned i fjor. Har du noen gang angret?

– Nei, aldri. Men jeg har spurt meg selv flere ganger om all tiden jeg bruker, virkelig er verdt det. Hver gang har jeg landet på at det har vært verdt det på alle mulige måter!

– Men året som leder ble ikke slik du hadde sett for deg?

– Nei, det er blitt lite tid til sakene jeg gikk til valg på. Samtidig har det aldri vært så viktig med gjennomslag som i år.

Fakta Ukens unge stemme I intervju-serien «Ukens unge stemme» kan du bli bedre kjent med en ung person som har hevet stemmen sin i mediene den siste uken. Vis mer

– Neste uke er det nytt elevting. Da skal det velges ny leder?

– Ja, da er jeg ferdig.

– Hva føler du om det?

– Det er vemodig, selv om jeg har vært forberedt på det lenge. Jeg har brukt mye tid på å bli komfortabel med å være i mediene og delta i debatter. Først nå når jeg har begynt å føle at det er null stress, er det over. Samtidig er jeg gira på at vi skal få en ny leder, som jeg skal overlappe med frem til 1. juli.

– Hva skal du gjøre etter det?

– Jeg har en ambisjon om å komme meg inn på jusstudiet i Oslo. Men snittene har gått litt opp siden eksamen er blitt avlyst, så vi får se om jeg kommer inn.

– Vent litt! Å avlyse eksamen har jo vært en kampsak for Elevorganisasjonen. Du har altså kjempet for en sak som potensielt vil gå hardt utover deg selv?

– Ja, men det var ikke så mange som visste om det. På mange måter har det føltes som om jeg har kjempet for å ikke komme inn på drømmestudiet. Det er jo selvfølgelig rart. Men selv om blir kjipt for meg om jeg ikke kommer inn, ville det ha vært enda kjipere om tusenvis av elever ble tvunget til å ta eksamen på urettferdig grunnlag.

– Uansett: «Leder for Elevorganisasjonen under koronapandemien» må være bra å ha på CV-en?

– Det ser ikke dårlig ut i alle fall! Men for meg er ikke CV-en det viktigste. Jeg setter faktisk stor pris på at jeg fikk æren av å være leder akkurat i år.

– Hvordan har det egentlig vært å lede Elevorganisasjonen dette skoleåret?

– Utrolig spennende. Jeg har hatt perioder der jeg har vært veldig demotivert, hvor jeg har følt at vervet tar mer enn det gir. Men hver gang jeg har tenkt det, har jeg landet på at dette handler om mer enn meg selv.

– Hva har vært mest utfordrende?

– Mye! Jeg flyttet fra Svolvær til Oslo rett etter videregående. Plutselig skulle jeg prøve å påvirke nasjonal politikk uten å møte politikerne «face to face» og lese kroppsspråket deres. Alt har jo skjedd digitalt! Samtidig er terskelen blitt lavere for å møte dem. Det er bare å logge seg på Zoom.

– Hva har vært den viktigste saken for dere i år?

– Garantert å avlyse eksamen! Vi kjempet knallhardt både i fjor vår og i år.

– Hvordan reagerte du da dere fikk gjennomslag for skriftlig eksamen i år også?

– Det var bare en så stor lettelse! Det var som om alt jeg hadde ventet på, skylte over meg. Jeg sendte umiddelbart melding til sentralstyret om at alle måtte kjøpe seg et kakestykke. Så hadde vi kakefest på Zoom sammen!

– Det blir ikke mer 2021 enn det!

– Hehe, nei! Men i et år der alle saker har et snev av negativitet i seg på grunn av koronaen, var det deilig å få et så åpenbart gjennomslag!

8. februar kunngjorde kunnskapsminister Guri Melby (V) at skriftlig ekamen avlyses i videregående og i grunnskolen. Foto: Lise Åserud/NTB

– Hva blir den viktigste saken fremover?

– Å drøfte opptaket til høyere utdanning, slik at det kan bli så rettferdig som mulig for alle søkere, uansett kull. Så har vi allerede begynt å se på neste års eksamen. Da handler det ikke om koronaen, men om eksamen som vurderingsform.

– Hva er det første du skal gjøre når pandemien er over?

– Forhåpentlig backpacking til India. Og å dra på en konsert hvor man står klistret inntil hverandre, svette og ekle. Gud, som jeg gleder meg til å gjøre det uten frykt for smitte! Jeg gleder meg til å møte venner på vanlig måte, og jeg håper at samfunnet åpner mer opp før jeg trer av som leder. Vervene i sentralstyret varer bare ett år, så drømmen er at vi kan få være litt sammen på kontoret før sommeren. Frem til nå har vi bare vært på hjemmekontor.