Kunstnerne trekkes mot Nord-Korea: – Det er så langt unna vår virkelighet

Før Susanne Sundfør ga ut sitt femte studioalbum, Music for People in Trouble, reiste hun over hele verden med et kamera for å finne inspirasjon. Først og fremst ville hun se hvordan klimaendringene påvirker verden, men hun var også nysgjerrig på hvordan det er å være menneske i dag.

Nord-Korea var på listen, og hun reiste dit i oktober i fjor.

– De har et absurd forhold til regimet og lederen. Jeg fikk et inntrykk av at de skrur på en knapp, og så kommer de med propaganda for «The Great Leader». Etter det kunne de skru av og slå vitser om skjegget til reisekameraten min, sier Sundfør.

Hun reiste dit som en vanlig turist, og derfor fikk hun ikke se det «ekte» Nord-Korea, men det som regimet ønsker å vise frem.

– Det var en krisesituasjon der da også. Vi besøkte grensen til Sør-Korea, hvor det står soldater fra begge land og bare stirrer på hverandre. Men det er verre nå, sier artisten.

– Det er så deprimerende å være der

Blant minnene fra turen er det besøket hos de tidligere statslederne Kim Il-sung og Kim Jong-Ils mausoleum som satte de dypeste sporene.

– På veien til mausoleet måtte vi stå på to rullebånd som gikk utrolig sakte, og det eneste som var rundt, var bilder av de to lederne. Mot slutten hang et stort banner om at den fantastisk Kim Jong-un (sønn av Kim Jong-il og nåværende statsleder, red.anm.) hadde kommet med den fantastiske ideen om det fantastiske rullebåndet. Det kostet nok flere millioner, samtidig som folk er så fattige der. Det var absurd, forteller Sundfør.

Billedkunstneren Henrik Placht trekker frem den samme opplevelsen. Han har akkurat kommet tilbake fra en reise i Nord-Korea, der han var sammen med blant andre den omstridte kunstneren Morten Traavik.

– Det er på slike steder du ser hvor sykt det samfunnet er. Fire og fire må gå i takt mot mausoleet, og alle må bukke dypt for å tilbe dem. Folk fikk tilsnakk om de ikke bøyde seg dypt nok, sier Placht.

Formålet med turen var å samarbeide med lokale kunstnere som ikke har noe forhold til abstrakt kunst.

I likhet med Traavik var han der da landet gjennomførte prøvesprengningen av hydrogenbomben.

Der og da tenkte han at det var et jordskjelv. Så skjønte han hva som skjedde. Han forteller at det er ubehagelig å være i landet nå.

– Det er så deprimerende å være der. Innimellom er stemningen innmari nedtrykt.

Under besøket fikk han gå friere enn de fleste turister får. Han gikk i morgentrafikken og i sauna alene, og forteller om et godt samarbeid.

Men han er ikke i tvil om hvilket land han har besøkt.

– Dette er jo et totalitært, fascistisk diktatur, sier Placht.

Nord-Korea sjokkerte verden 3. september: De gjennomførte prøvesprengningen av en hydrogenbombe.

Og når et slikt land sitter med en atombombe, kan det være naturlig å kjenne på frykten igjen.

– Vi trenger ikke flere atomnasjoner akkurat nå. Vi trenger mer diplomati, sier Placht, som er kritisk til hvordan verdenssamfunnet reagerer på Nord-Korea: – med sanksjoner fra FN og hard retorikk fra USAs president Donald Trump, sier Placht.

Selv om han har noen gode minner fra besøket og menneskene han møtte der, vil han ikke forsvare regimet som styrer Nord-Korea i dag.

– Men det er viktig å få frem de uskyldige menneskene som lever under det også.

Kunstens rolle

I frykten for at atomkrig plutselig blir aktuelt igjen, ser Susanne Sundfør på de positive sidene.

– Vi må se etter hva som kan bli pent etter atomkrigen også. Vi må ikke være så selvhøytidelige, for naturen vil klare seg helt fint. Vi klarer oss kanskje ikke, men naturen klarer seg fint.

Målet med reisen var å fange de ulike landenes sjel. I Nord-Korea var det spesielt vanskelig å lykkes med den oppgaven.

Hun mener at kunsten også kan spille sin rolle i opphetede konflikter som den verden er i nå.

– Det er viktig for kunsten å formidle en følelse av at alle deler de samme erfaringene. Mange har nok et inntrykk av at nordkoreanerne er hjernevasket, og det kan være sant, men de er fortsatt mennesker som tenker på det samme vi tenker på: hva de skal ha til middag, om familien har det bra, om de får seg en kjæreste og så videre.

– Kunstnere må rapportere

Mens Nord-Korea blir møtt med stadig flere sanksjoner fra verdenssamfunnet, ser ikke Placht på det som en grunn til å unngå landet fullstendig.

– Når noen sier at jeg ikke får snakke med nordkoreanerne fordi de er slemme, så tenker jeg instinktivt at jeg vil finne ut av det selv, sier han.

Henrik Placht har også tro på kunstens rolle i verdens konflikt med Nord-Korea.

– Det er et totalitært regime, og menneskene der blir isolert. De vet ikke hva som skjer utenfor, og nå kan jeg fortelle om gode mennesker som bor der og en rik kulturarv. Det er også viktig å se og anerkjenne, og det kan brukes til å bygge broer på et senere tidspunkt. Regimet vil kollapse, og da vil de trenge kontakter.

Da Morten Traavik kom tilbake fra Nord-Korea, fortalte han NRK at han nå kutter forbindelsene med landet, etter å ha blitt drapstruet av en nær venn og samarbeidspartner i landet.

Fullt så dramatisk var det ikke for Henrik Placht, men han er usikker på om han noen gang vil dra tilbake. Likevel er det viktig at kunstnere reiser til verdens mest lukkede land, mener han.

– Finnes det et svart hull på jorden, som Nord-Korea, må kunstnere rapportere derifra om hvilke inntrykk vi får. Vi ser ting annerledes enn politikere, diplomater og journalister, og det kan bevares for ettertiden, sier Placht.