Martin Parr: Martin Parr

Galleri Qvale. 24. august–10 oktober

I et av bildene på Galleri Qvales Martin Parr-utstilling, som åpner denne uken, ser vi noen damer i en spillehall. Midt i rommet bak dem står en tom barnevogn, men ungen, vel, han kverner rundt et helt annet sted i rommet uten oppsyn.

Hva er dette et bilde på? Kanskje oppløsningen av kjernefamilien – eller at underholdning og drømmen om lykke – å vinne store penger – er blitt viktigere enn å passe på hvor barna dine er.

Fakta: Martin Parr (64) Martin Parr er en britisk fotograf. Han er kjent for sine satiriske fotoportretter av menneskers liv, ofte med vekt på klasse (særlig arbeiderklasse) og den manglende bærekraften i konsumsamfunnet. Blant hans mest kjente serier er Small World (1987–1994), som handlet om masseturisme, og Common Sense (1995–1999), som dreide seg rundt konsumsamfunnets absurditeter.

Parr er medlem av Magnum, verdens mest anerkjente fotobyrå, og har vært president i Magnum International siden 2014.

Han er utdannet på Manchester Polytechnic (1970–1973).

Parr er også kjent som en fremstående samler, ikke minst av fotobøker. Han er medredaktør The Photobook I-III (Phaidon Press 2004-2014), har deltatt i en rekke utstillinger og hatt mange soloshow, samt kuratert flere utstillinger om foto verden rundt.

Han har bidratt til fotohistorisk formidling, blant annet gjennom BBCs dokumentarserie The Genius of Photography (2007).

I 2014 regisserte han sin første film Turkey and Tinsel (om alternative juleforberedelser i utkant-England).

Martin Parr/ Qvale Galleri

Falsk idyll strekkes langt

Parr vokste opp i et middelklassehjem, men fikk fort et blikk for hvordan verdier tæres opp av tomme løfter om perfekte liv gjennom reklamen og konsumsamfunnets forelskelse i det nye.

Hans gjennombrudd kom med The Last Resort (1982-1987), en serie bilder fra New Brighton som visste arbeiderklassefamilier på stranden: de insisterte på rekreasjonsdrømmen, selv om det var like mye søppel der som sand.

Det var som om forestillingen om avkobling overtrumfet stedets realiteter.

Senere utviklet han et like kritisk blikk på turisme andre steder i verden.

Et av de mest absurde er Japan. The Great Indoors (1996), hvor vi ser en strandidyll gjenskapt innendørs, med et kjempemessig foto av tropisk vegetasjon og sjøutsikt i enden av «havet», hvor bølgene holdes i gang av skjulte maskiner.

Mennesker går langt for å opprettholde feriedrømmen – ja, noen ganger snur de ryggen til simulasjonen, uansett hvor tydelig den er.

Martin Parr / Magnum Photos

Hverdagens absurde detaljer

Samtidig utvidet Parr repertoaret gjennom bredere undersøkelser av misforholdet mellom drøm og virkelighet.

Det er særlig konsumkulturen som blir inngangen: hvordan vi tankeløst kjøper den ene varen etter den andre, mens vi i lengden forblir like utilfredsstilt innvendig.

Utover nittitallet og frem til i dag har Parr beveget seg tettere på tingene vi så gjerne vil skaffe oss: gjennom nærbilder av alt fra lekkert danderte pølser (som vi kan se på denne utstillingen) til gigantiske Kaffe Latte-kopper overfylt med krem, og burgere pakket inn i Mikke Mus-papir, opprettholdes – med enkle grep – ideen om det nye og spennende.

Martin Parr/ Qvale Galleri

Parr viser oss det vi overser

Ved å saumfare konsumkulturens bestanddeler kommer han tett på hvordan mennesker lever i dag. Ved å vise frem hvordan alt det banale, men også absurde, i vår hverdag er vevd sammen med et ønske om lykke setter han alt inn på å se tydelig hvor vi bedrar oss selv på detaljnivå.

Han ser på vegne av oss, kunne vi si, for det han viser er ofte ting vi ikke legger merke til selv – selv om vi kanskje burde gjort det.

Hvorfor er det ikke samsvar mellom det vi faktisk trenger og det vi skaffer oss? Og hvorfor lever vi oss så lett inn i illusjoner om velvære når høyst reelle problemer – som våre egne barn eller fattigdom – krever vår oppmerksomhet?

Den engelske fotografen har gjennom snart en mannsalder utlevert det britiske samfunnet, gjennom sitt særegne blikk for dets absurde og groteske hverdagssituasjoner.

Martin Parr/ Qvale Galleri

Kritisk blikk for alle

Martin Parr er en av verdens mest kjente fotografer, men det er ikke primært fordi hans bilder er så elegante eller velkomponerte. Mange av dem er glorete og vulgære – men det er en grunn til det, og det er rett og slett at vi lever i en vulgær og glorete verden.

Parr vil ikke dekke til sitt kritiske blikk ved å gjemme det han ser bak flotte komposisjoner. Elegansen ligger derfor i satiren, i det skarpe blikket for hvordan mennesker fortaper seg i drømmer.

Parr er dermed det diametralt motsatte av en snobb. Han er uinteressert i å flotte seg til for en intellektuell elite eller et spesialisert kunstpublikum.

Martin Parr/ Qvale Galleri

Det er jo også noe av det som er det fine med Parr: at absolutt alle kan få utbytte av hans fotografier. Det eneste som trengs er tid og oppmerksomhet: betrakter du et bilde av ham lenge nok vil du garantert se hvor hans brodd befinner seg. Grunnen til dét er jo at han insisterer på å gjøre falskheten vi ikke legger merke til i vår hverdag synlig.

Alt han viser frem er kjent for oss, men vi er blitt så vant til vår måte å leve på at vi er blitt blind for det problematiske i den.

Når han i tillegg forener satiren med humor og sans for det groteske (og komiske), blir et i utgangspunktet tungt fordøyelig budskap lettere å svelge.

Han er heller ingen moralist, men stiller seg på samme nivå som oss og sier: se her, sånn lever vi. Er det greit? Og hvis det ikke er det, hva kan vi gjøre med saken?