Arbeiderpartiet vil ha ny festivalordning

Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Noe av det regjeringen gjorde var å skrote knutepunktordningen for festivaler som Arbeiderpartiet hadde innført. Nå vil dere skrote den nye ordningen til regjeringen, før den er iverksatt. Burde den ikke fått en sjanse?

– Det festivalarrangørene har meldt tilbake til oss, er at ordningen som den sittende regjeringen har innført, bidrar til økt uforutsigbarhet. Skal vi bygge opp noen nasjonale fyrtårn som skal være internasjonale viktige festivaler, så må de ha forutsigbarhet.

– Dere vil altså tilbake til knutepunktordningen?

– Det var delte meninger om knutepunktordningen, det er ikke sikkert vi skal tilbake dit. Men svaret er uansett ikke å øke uforutsigbarheten. I tillegg har regjeringen kuttet arrangørementsutvalget i kulturrådet. Regjeringens politikk har i sum medført en dramatisk svekkelse for Festival-Norge. Det vil være aktuelt å vurdere om de største festivalene skal tilbake på statsbudsjettet.

Fakta: Dette er Arbeiderpartiets viktigste saker i kulturpolitikken: Gjennomføre et nytt kulturløft

Vil styrke kunstnernes levekår gjennom en kunstnerøkonomireform

Innføre ny festivalstøtteordning

Vil at flere barn skal få gå på kulturskole til en rimeligere pris

Gjøre museene gratis for alle under 18 år

Lage ny handlingsplan for kultur og næring

Lage ny åndsverklov, boklov og medieansvarslov

Avvikle Gaveforsterkningsordningen

Forsterke produksjonstilskuddet for norsk film – og seriesatsing

– Dere vil senke tersklene for at barn og unge skal få delta i kulturlivet. Er dette egentlig et problem?

– Regjeringen har ikke gjort noe for å sikre at flere barn og unge får besøk av den kulturelle skolesekken. I tillegg har de kuttet i kulturskoletimen, som var opptrappingen til at barn og unge skulle få kultur inn i skolehverdagen. Regjeringen har heller ikke løftet en finger for kulturskolene. Nå er det på tide å gi tilbudet til barn og unge et løft.

– Arbeiderpartiet vil ha en kunstnerøkonomireform, innføre en handlingsplan for kultur og næring, en ny åndsverklov, en boklov og en medieansvarslov. Hvorfor er det så viktig med tung statlig styring av kulturlivet?

– Vi ser at når statens ambisjoner på vegne av fellesskapet reduseres, noe som har vært et mantra for den sittende regjering, begrenses muligheten for at folk skal kunne leve av det som skapes. For at kulturlivet skal vokse, må det også skapes arbeidsplasser. Det mener vi kan løses gjennom en trygg og forutsigbar offentlig støtte. Det vil også bidra til at de private investorene ser på kulturen som en mer attraktiv sektor å investere i.

– Nåværende regjering mener at kulturlivet i stor grad må kunne finansiere seg selv, er ikke det et naturlig krav?

– Husk at Norge er et lite land og et lite språksamfunn. Skal de som driver kulturbasert næring kunne leve av det de skaper, trenger man også backing fra fellesskapet. Vi har tro på at ved å få til en opptrapping av kulturens andel på statsbudsjettet og en mer offensiv holdning enn fra den sittende ministeren, vil det bidra til et langt høyere aktivitetsnivå og derigjennom bedre økonomisk grunnlag.

Har ikke fungert

– Dere ønsker et internasjonalt samarbeid for å få globale medieaktører til å betale skatt og avgifter i de landene de opererer i. Hvordan skal dette løses?

– Her har Belgia vist vei, de har fått til en ordning hvor de store strømmegigantene har et valg, om enten å betale inn til et filmfond, eller til å investere i filmproduksjoner. Det har vært et grunnleggende prinsipp i kulturfeltet at aktører som tjener penger på å formidle norsk innhold, skal være med på å bidra til at det skapes nytt norsk innhold.

