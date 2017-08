Hvorfor har ballettsjef Ingrid Lorentzen en psykolog på kontoret?

Denne våren har Operahuset i Bjørvika vært preget av uro og interne stridigheter med sjefer som kom og gikk. Samtidig danset Nasjonalballetten fra suksess til suksess i Paris, Wien og Bjørvika.

Publikum merket det ikke, men i kulissene var livet langt fra noen dans på roser.

En rekke sentrale dansere hadde blitt skadet i den mest intense innspurten på sesongen. Selv gikk ballettsjefen ned for telling med vannkopper.

– Så alt går ikke på skinner! Men det er typisk meg å gruble over alt som går galt og ikke dvele ved suksesser! Vi klarte det jo!

Ingrid Lorentzen tar seg til håret og grøsser litt ved tanke på den hektiske vårsesongen, der danserne presterte på topp i inn- og utland, til tross for skadefall i troppen på tampen av sesongen i Don Quixote.

En av verdens mest ettertraktede prestasjonspsykologer

– Jeg har en psykolog på kontoret. La oss se om hun er der fortsatt, sier ballettsjefen. Britt Tajet-Foxell, en av verdens mest ettertraktede idrettspsykologer, tar turen med jevne mellomrom.

Etter alt som har skjedd, skulle man kanskje tro at det er administrasjonen hun bistår, men det er det ikke. Tajet-Foxell er hentet inn utelukkende for å hjelpe Nasjonalballettens dansere til å prestere på topp.

– Hun kommer fra London en gang i måneden, og da flytter jeg ut av kontoret. Hun er helt fantastisk, snur om på hvordan vi tenker. Er du redd for å belaste foten etter en skade, får hun snudd deg, sier Lorentzen og beskriver prestasjonsøyeblikkene dansere har hver gang de er på en scene.

Da gjelder det å ha riktig fokus, ikke la seg distrahere av hoste fra salen eller en kollegas blikk i kulissene.

– Jeg tenkte: Hva har jeg utsatt dem for?

Høyreist i knallrød kjole strener ballettsjefen målrettet gjennom operahuset. Hun kommer rett fra audiens hos dronningen på Slottet.

– Hun er vår høye beskytter, forklarer Lorentzen, mens hun hilser, smiler, gir og får gjensynsklemmer etter sommerferien.

– For Nasjonalballetten er det viktig å vises på den internasjonale scenen. Jeg vil at vi skal være en stolthet for Norge. Danserne må hele tiden prestere, og i vårsesongen var det ikke tid til hvileskjær. Men så mange skader blant danserne går inn på meg. Jeg klandrer meg selv. Har tatt massiv selvkritikk og tenkt: Hva har jeg utsatt dem for?

Trøstens ord fra danserne hjalp: – Det var uflaks, Ingrid!

– Men vi fikk det til og avsluttet sesongen med Rooms, der hele kompaniet løftet i flokk, sier hun stolt.

Den alternative danseinstallasjonen mønstret hele Nasjonalballetten, og koreograf Alexander Ekman tok i bruk hele operahuset, bakrom, scene og sal.

Ballettsjefen stikker hodet inn i et prøverom, der høstens nye storsatsing, Ibsens Hedda Gabler, er i støpeskjeen i Marit Moum Aunes regi.

– Det er så opptur å starte sesongen med Hedda Gabler en uke før tiden. Folk er i toppform, du ser det i ansiktene deres.

Etter suksessen med Ghosts - Ibsens Gengangere er interessen stor for en ny Ibsen-ballett. En fransk TV-kanal dokumenterer den kreative prosessen og skal også ta opp forestillingen.

– De tok den usett og er helt over seg!

Interessen rundt Nasjonalballetten er stor.

– Jeg blir litt overveldet når internasjonale storkanoner ringer og sier at akkurat vår produksjon er den hele verden vil ha. Derfor må vi virkelig anstrenge oss enda mer.

Kommer gjennom uroen med gammelt triks

Operahuset i Bjørvika sydet av konflikter og intern uro denne våren.

Midt i stormen satt ballettsjef Ingrid Lorentzen tilsynelatende rolig i båten, og Nasjonalballetten nådde nye høyder.

– Hvordan har du klart å samarbeide så godt med alle de sterke personlighetene i Bjørvika?

– Vi har hatt det ganske travelt med uroppførelser, nye balletter og turneer, sier hun og betror oss at når det koker som mest, trekker hun veksler på et triks fra livet som ballettdanser.

– For ikke å bli svimle når vi snurrer rundt, spotter vi samme flekken og borer ståbenet ned i bakken. Da er vi forankret i jorden. Så jobber vi med motstand og fokuserer på målet.

Men selvfølgelig er det ikke konfliktfritt i Nasjonalballetten heller.

– Folk har meninger om deg, og jeg får noen karakteristikker. Mye er selvfølgelig dypt urettferdig, ler hun, og føyer til at danserne har korte karrièrer og høye ambisjoner:

– Men fra spøk til side, dette handler om at vi hos oss, som i mange høyt presterende miljøer, hele tiden virker i spennet mellom skyhøye krav til kvalitet og prestasjon opp mot rammer, særlig hvor mye tid vi har til rådighet. Jeg har stor respekt for danserne og det presset det er å skulle forløse sitt potensiale i en så kort karrière.

Det handler om å jobbe og samhandle

– Det snakkes om at man skal være ydmyk som leder – og det skal man! Men kanskje handler det også om å tåle ydmykelse? Som leder står man ofte i ydmykende situasjoner. At det bare sklir, stemmer jo ikke. Men jeg prøver alltid å ta tak i og gå inn i konflikter, sier hun og kikker inn en dør.

Prøvesalen dunster svett innsats. Danserne perfeksjonerer mesterkoreografen Balanchines trinn akkompagnert av piano.

Holder datteren unna ballett

I kantinen lyser unge ansikter opp når hun hilser i forbifarten. Talentene i Nasjonalballetten Ung er hennes hjertebarn, ungdomskompaniet er ledd i en satsing for å utvikle morgendagens dansere.

– Nå utvikler Norge noen av de fineste unge danserne i Europa.

Ved et stativ fullt av struttende ballettskjørt i gangen stopper hun opp. Husker fortsatt følelsen da hun som liten jente fikk sitt første. Nå henger det bitte lille skjørtet på rommet til datteren Alva. Niåringen elsker samtidsscenen Dansens Hus og danser masse hjemme i stua med mor, men så langt har Lorentzen klart å holde henne unna balletten.

– Jeg ønsker ikke et liv for henne som ballettdanser, men hun må få velge selv.

Ingrid Lorentzen ser at datteren har danseglede og viser stolt frem et bilde på mobiltelefonen av niåringen i lek i et luftig sprang. Så ringer telefonen fra ukjent nummer. Bildet forsvinner fra skjermen.

– Det er Otto, sier Lorentzen. Hun svarer sin mann, komikeren Otto Jespersen, på spørsmål om et passord og sier forklarende:

– Han skal kjøpe hekksaks på nett!

– Å være danser er ingen drømmetilværelse, men et fantastisk yrke

Som aktiv danser hadde ballettsjefen bare en sesjon med prestasjonspsykologen.

– Jeg hadde en piruett i Svanesjøen som jeg ikke fikk til.

– Du mangler fart, sa idrettspsykologen Tajet-Foxell. Så gikk jeg hjem på stuegulvet og gjorde det perfekt. Da var jeg ferdig med Svanesjøen og trengte det ikke, men for en følelse!

– Hva gjør at folk orker den evige terpingen på trinn, press om prestasjon og perfeksjon dag ut og dag inn?

– Det er en dyp tilfredsstillelse å holde på med noe på dette nivået, og det under de forholdene vi har ved Nasjonalballetten. Å være danser er ingen drømmetilværelse, men et fantastisk yrke. Det er noen nådeløse fysiske forutsetninger i bånn, og så må du elske å øve. Jeg trenger ikke utbrodere, men danserne blør inni de skoene du ser i dag.

Selv har Lorentzen blødd gjennom mange par. I skapet på kontoret ligger en haug ballettsko i en kurv, riktignok uten blodflekker.

– Hva gjør at ballettdansere svever videre, tilsynelatende uberørt av kroppslige plager?

– Vi ønsker ikke at folk skal tenke på hvor vondt det gjør. Det tar fokus vekk, sier hun og strekker seg så det knirker i leddene. Skavanker etter dansekarrièren vil hun ikke snakke så mye om.

– Knærne mine er ganske bra. Så trenger vi ikke nevne resten!

– Er det noe som ikke kan danses?

– Når dansen har noe å fortelle, er den en komplett kunstform. Man kan gå mellom tidene uten at det er noe problem. I Hedda Gabler har vi for eksempel med Hedda som barn.

Balansegang mellom klassisk og nyskapende

– Min utfordring er å balansere det klassiske og tradisjonelle med det helt nye, utfordrende og eksperimentelle. I løpet av sesongen må jeg vise hele palletten. Vi har hatt ekstrem flaks og 95 prosent publikumsbelegg i sesonger med helt nye forestillinger som A Swan Lake, Ghosts og en ny Carmen. På forhånd visste vi ikke hvordan det ville gå.

Til tross for sin lange dansekarrière og at danserne ønsket henne, var hun ingen selvsikker sjef da hun tiltrådte i 2012.

– Jeg var jo kjemperedd. Selv med min bakgrunn var det mye jeg ikke visste om hvordan forestillinger ble til! Men Operaen er full av folk som bare gjør jobben sin. Sånne supertyper som er olje i maskineriet. Alle vet hva de skal gjøre. Jeg er like forbløffet hver gang.