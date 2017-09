God start fra Anna of the North

1 2 3 4 5 6 Anna of the North

Anna Lotterud fra Gjøvik suste inn i bloggsfæren med singelen «Sway» i 2014. Sammen med newzealenderen Brady Daniell-Smith har hun siden den gang hatt et stødig slipp av singler, og til og med fått samarbeide med selveste Tyler, the Creator.

På denne måten har hun holdt seg aktuell, og opprettholdt noe av spenningen før dette debutalbumet.

Hør «Fire», en av albumets mange singler, her:

Moderne synthpop i kjent stil

Det begynner svevende med «Moving on», som setter stemningen for resten av albumets innhold. En lett rytme dunker i bakgrunnen, mens døsige synther driver rundt. Veldig tidsriktig.

Lotteruds stemme er myk, avmålt og legger seg pent i lydbildet, mens Daniell-Smiths produksjon og instrumentering danner et fint bakteppe. En god introduksjon til duoens arbeid for dem som ikke har hørt dem før.

Dette er altså moderne synthpop i kjent stil, med innslag av R & B, drømmepop, og chillwave (hvis man fremdeles kaller sjangeren for det). Det er en viss melankoli over de fleste låtene her, manet frem av det åpne lydlandskapet og den fjærlette vokalen.

Tekstene dreier seg ofte om skuffelse og svik, en følelse av fortapthet som forsterker musikkens stemning. Albumet er for øvrig lekkert produsert, med en elektronisk sound som treffer godt i dagens poplandskap.

Forsvinner litt i monotonien

Allikevel synes jeg noe av materialet kan bli litt likt. Den avslappede tilnærmingen og uniforme sounden gjør tidvis at albumet føles som det går på tomgang. De gode låtene er helt klart til stede, men forsvinner litt i monotonien.

Seks av de ti låtene her har allerede blitt sluppet som singler, og egenarten deres kommer kanskje tydeligere frem når de er separert. Her får man iblant følelsen av å høre på barbandet fra den første Star Wars-filmen, som kun har en sang de får spille. En flott sang, men mer variasjon hadde gjort seg.

Det betyr ikke at dette er en kjedelig lytteropplevelse. Albumet har god flyt som helhet, noe som gjør det lett å bli sugd inn. Noen låter stikker seg også litt ekstra ut: «Fire» flørter med tropisk house, og har hakket frekkere rytmer. Den svevende kvaliteten er der fremdeles, men i en annen innpakning. I tillegg er den ganske så dansbar.

«Friends» går motsatt vei og roer ting mer ned, med godt hell. Her kommer hver lille detalj til sin rett, med et tempo som får ørene til å klistre seg til lydbølgene.

Anna of the North har åpenbart funnet sin greie, og mestrer den. Låtmaterialet er ikke spesielt variert, og det kunne vært interessant hvis duoen lekte mer med formelen sin. Dette er uansett en god start på en lovende karrière.