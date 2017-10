Nesten hver kveld står mormonerne fra Salt Lake City utenfor teateret i Oslo

– Selvfølgelig er vi fra Salt Lake City. Det er jo der misjonærfabrikken er, sier eldste Wakefield, som egentlig heter Tanner. Eldste er hans misjonærtittel.

19-åringen er i Norge på misjonsreise, og like før kveldens forestilling er over, kommer han spaserende opp gaten med makkeren sin, eldste Love (20) og kofferter fulle av Mormons bok.

På en vanlig dag er det kanskje fire som takker ja til en gratis bok på like mange timer.

– Når vi står utenfor Det Norske Teatret etter en utsolgt forestilling, forsvinner 100 bøker på få minutter, smiler Wakefield.

Satire på mormonernes bekostning

The Book of Mormon er en kjempesuksess i mange land. Her i Norge er forestillingene på Det Norske Teatret utsolgt resten av året. Nye forestillinger blir satt opp jevnlig utover våren 2018.

I forestillingen møter vi to mormonere som blir sendt til Uganda for å misjonere, men ting går ikke som planlagt.

Skaperne er Trey Parker, Matt Stone og Robert Lopez. De to første står bak tegneserien South Park, og da er det ikke rart at dette er en grov affære.

Satiren kan gå hardt utover mormonerne selv.

Fakta: The Book of Mormon En musikal skapt av Trey Parker, Matt Stone og Robert Lopez. Den originale oppsetningen kom til Broadway i mars 2011. Musikalen ble belønnet med ni Tony-priser, blant annet for beste musikal året etter. Senere er den blitt satt opp i flere andre land i tillegg til USA: Storbritannia, Australia, Sverige, Danmark og nå Norge. Den norske versjonen har Frank Kjosås og Kristoffer Olsen i hovedrollene, og Vidar Magnussen står for regien. Are Kalvø har oversatt manuset til nynorsk.

Bøkene rives bort

At eldste Love og eldste Wakefield står utenfor Det Norske Teatret, er – selvfølgelig – en mediestrategi fra den mormonske kirken, som har bestemt seg for å møte latterliggjøringen med glimt i øyet.

Deres offisielle uttalelse da musikalen først kom i 2011, var kort og enkel:

«Produksjonen prøver kanskje å underholde publikum for én kveld, men den faktiske Mormons bok vil forandre menneskers liv ved å bringe dem nærmere Kristus».

Joanna Bjerga, informasjons- og samfunnskontakt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge, forteller at de har lent seg på erfaringene til mormonere i andre land som gjør det samme.

– Siden vi er en liten minoritet i Norge, benytter vi anledningen til å vise hva vi egentlig står for. Selv om musikalen er i en form vi helst skulle vært foruten, har det ingen hensikt i å gå i forsvarsposisjon, sier Bjerga.

I Norge har kirken omtrent 4600 medlemmer. Ifølge Bjerga kjenner hun ikke til noen som har konvertert til kirken etter å ha besøkt Det Norske Teatret hittil.

– Men vi har delt ut mange bøker og fått mer oppmerksomhet. Det vi merker mest, er at det er blitt lettere for misjonærene våre å snakke med folk om boken, sier Bjerga.

Under Kulturhøsten 2017 presenterte de norske skuespillerne et utdrag fra musikalen:

Fakta: Mormonere: Mormonernes kirke heter egentlig The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints og har sitt hovedsete i Salt Lake City i USA.

I 2015 hadde kirken 15,5 millioner medlemmer. 4600 av dem er norske.

Mormonerne baserer seg på profeten Joseph Smith, som grunnla kirken tidlig på 1800-tallet.

Mormons bok er «en beretning skrevet ved Mormons hånd på plater», står det i innledningen. Innholdet i boken skal være hentet fra gullplater Gud presenterte for Joseph Smith, som han senere oversatte til engelsk. Kilde: Store Norske Leksikon og Mormons bok

– Vi er jo rare folk

Eldste Wakefield og eldste Love tar seg ikke nær av hvordan mormonerne fremstilles på scenen, de har ikke sett musikalen selv.

– Jeg har ingen problemer med det. Vi er jo rare folk, sier Wakefield.

De innrømmer at de blir litt nysgjerrige på hva som skjer på scenen. Nysgjerrigheten går begge veier. I dét publikum strømmer ut etter forestillingen, smiler misjonærene bredt og spør: «Har du noen spørsmål til en ekte mormoner?»

Denne kvelden blir bøkene revet bort, men det var få som stopper opp for å stille spørsmål. De som stopper, er mest interessert i å ta bilder.

– Forrige gang fikk vi et spørsmål om vi trodde at vi fikk vår egen planet når vi dør. Det stemmer ikke, sier Wakefield.

Han har også oppklart spørsmålet om flerkoneri:

– Det driver vi ikke med lenger, og det er lenge siden vi gjorde det. Jeg klarer nok ikke flere enn én, ler Wakefield.

Det finnes fortsatt noen konservative mormonere som praktiserer polygami, men i dag er det ikke en offisiell del av The Church of Latter-Day Saints.

Se Andrew Rannels, hovedrollen i den originale oppsetningen, fremføre «I Believe» på Tony-utdelingen fra 2012:

Noe stemmer – mye er vås

– Vi tror at alle på jorden er Guds barn, og at vi har arvet potensialet til å bli en gud i fremtiden. Med det kommer også evnen til å skape egne verdener. Så ja, det er en del av teologien vår, men ikke fremtredende, er Joanna Bjergas forklaring på spørsmålet om mormonernes egne planeter.

Ifølge henne er det elementer i South Park-skapernes musikal som er nær sannheten, men at det er blandet med mye vås. Selv har ikke Bjerga sett musikalen.

– Men mange mormonere har faktisk sett den. Det som går igjen er at det er veldig underholdende satire som tar vår religion på kornet. Men det er også ganske drøyt. Jeg regner med at de fleste forstår at dette er tull.