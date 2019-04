Musikkfilm, dokumentar og et filmatisk essay om naturens gang. A Descent into the Maelström er et ambisiøst prosjekt som ikke lett lar seg sjangerbestemme.

– Jeg fikk den idiotiske ideen at hele orkesteret skulle marsjere opp fjellet ved malstrømmen der Edgar Allan Poes novelle utspiller seg og spille stykket til Philip Glass på novellens fødested. Det var en sånn Fitzcarraldo-tanke, ren galskap, forteller Jan Vardøen.