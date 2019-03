Ibsenpris til forfatter og dramatiker Demian Vitanza

Vitanza ble tildelt prisen på 150.000 kroner under en festkveld på Ibsenhuset i Skien onsdag kveld. «Tyngde» hadde urpremiere ved Teaterfestivalen i Fjaler i september 2018, før den deretter hadde premiere ved Nationaltheatret.

I juryens begrunnelse står det at «Tyngde» er et scenedikt med et sterkt og nært narrativ, som tar utgangspunkt i det dokumentariske og personlige.

Teksten beskrives som et nært portrett av en tapserfaring fortalt med den taptes stemme, og som evner å favne både individuelle og allmenngyldige perspektiver. Stoffet oppleves gjenkjennelig, rikt og klokt.

– Teksten fanger mangfoldet blant scenetekster i samtidsteatret og forener dem i en høyere enhet. Og samtidig: Det vesentlige ligger gjemt mellom linjene, heter det i begrunnelsen.

Ibsenprisen ble opprettet av Skien kommune og delt ut første gang i 1986. I tillegg til pengebeløpet, består prisen av en statuett laget av Nina Sundbye. Prisen deles ut årlig til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår.

De to andre som var nominert til prisen i år var Kristofer B. Grønskag for «Satellitter på himmelen» og Kristin Auestad Danielsen for «Vår vesle».