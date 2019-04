Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Torsdag 25. april møtes Kringkastingsrådet for tredje gang i år. I forkant av møtet har det kommet inn 428 henvendelser fra publikum, som rådet har mulighet til å behandle.

Et av temaområdene det klages mest på er NRKs underholdningsprogrammer og godt over halvparten av dem går mot NRKs satiresatsing «Satiriks», opplyser sekretær Erik Skarrud i Kringskastingsrådet til Medier24:

– Mange klager på Satiriks når det gjaldt klimademonstrasjonen for barn og unge. Det er flere av klagerne som er sure på at Satiriks lurte ungdommen til å tro at de hadde fått gjennomslag, sier Skarrud og fortsetter:

NRK

– Det har vært en del klager på Satiriks i høst og vinter, men det har aldri vært så mange som nå.

NRKs publikum reagerer spesielt på to saker fra redaksjonen:

Da komiker Thomas Teige i NRKs Satiriks-redaksjon utga seg for å være politiker under barnas miljødemonstrasjon – og han lovet all stopp i oljeletingen – som førte til full jubel (og skuffelse når bløffen ble avslørt).

Da Satiriks oversatte Anders Behring Breiviks manifest til nynorsk og spredde i flere kommentarfelt, blant annet i Resetts.

Den siste saken kommer derimot ikke rådet til å behandle – da de har fått signalisert at den skal bli klaget inn til PFU – og Kringkastingsrådet har som praksis å ikke behandle saker som er i PFU-systemet.

– Er 428 saker mye eller lite?

– Det er et normalt nivå, men dette varierer fra gang til gang. Satiriks stikker seg noe ut og nesten halvparten av klagene på «nyhet» handler om Flekkefjord sykehus.

Dette skriver noen av klagerne mot Satiriks: Smakløs og elendig oppførsel av NRK Satiriks. Jeg er pro ironi og sarkasme, tåler til og med spøker på folks bekostning, men dette gikk bare utover barn. Trist. Viktig budskap for så vidt, at regjeringen ikke bryr seg, men det eneste de oppnådde var å trekke fokus vekk fra klimadebatten. Ikke rart barn mister tillit til voknes evne til å høre dem.Satirisk NRK. Hvorfor må jeg gang etter gang se eller lese at Satirix tar på seg rollen som politisk aktør? De manipulere Resett, Dagen og Norge i Dag med klipp fra ABB manifest oversatt til nynorsk. I dag under klimastreiken i Oslo utgir de seg for å være ministre. Når prosjektlederen konfronteres sier han til VG at det gjør ikke noe å lure ungdom. Det vil sikker bare forsterke deres engasjement. Når ble det en allmennkringkasterers oppgave å lure noen på denne måten? Dette er ikke skjult kamera. Har NRK glemt at de skal være hele befolkningen sin kringkaster? Er ikke Satiriks underlagt et redaktøransvar?NRK Satiriks har hevet seg over det meste og anser krenkelser og mobbing som humor

Dette skriver klagere om NRKs dekning av Flekkefjord sykehus: Jeg ønsker å rette en sylskarp kritikk for NRK sin håndtering av sykehussaken i Flekkefjord, dette er rene Se og Hør journalistikk fra en statskanal!! Hvorfor i all verden rettes ikke kritikken der den bør være, nemlig mot Engstrøm og ledelsen i Kristiansand som over all for lang tid har sett mellom fingrene på bekymringsmeldinger fra sykehuset mot de aktuelle kirurgene, her er det ledelsen i Kristiansand som har sviktet over lang lang tid, men de bruker det aktivt for å sverte Flekkefjord Sykehus. Jan Roger Olsen prøvde på det samme og endte opp men en etterlønnsfallskjerm som ingen har sett maken til. Makan til ensidig og ukritisk journalistisk makkverk!Flekkefjord Sykehus.. det er tragisk å lese, og ikke minst høre om Sykehuset og hvordan dere dekker situasjonenen. Greit at deres Journalister i Kr. sand søker med Lys &Lykte etter stoff, men ikke formuler og dramatiser situasjonen på denne måten. Vi som bor i regionen priser hver dag at Sykehuset er hvor det er..Småfeil begås overalt i denne bransjen -inkl. Kr.sand. Strategien bak vurdering er betenke

Slik er klagene kategorisert:

Nyheter – 83 (31 på Flekkefjord sykehus)

Utenriks – 21

Distrikt – 11

Underholdning – 173 (100 på Satiriks)

Sport – 69

Super – 6

Radio – 3

Musikk – 1

Språk – 8

Hørbarhet / teksting – 1

DAB – 0

Diverse ytringer – 52

