Norsk kultur har et spesielt blikk mot Tyskland i 2019. I februar var Norge fokusland under Berlin internasjonale filmfestival, og i oktober skjer det samme under den store Bokmessen i Frankfurt.

En satsing til 52 millioner kroner som allerede er møtt med hard kritikk av spesielt forfatter Jan Kjærstad, som kaller det hele for «stormannsgalskap».