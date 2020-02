Det måtte være en spøk. Kristoffer Cezinando Karlsen (24) var riktignok blitt mer suksessrik enn han hadde kunnet drømme om. I en alder av 23 hadde artisten nådd alle mål: To Spellemannpriser, P3-gull-pris og avslutningskonsert på Øyafestivalen. Men noen skuespiller var han da ikke.

«De ringte meg fra Hollywood, sa you got the look».