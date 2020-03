Første scene av Rådebank åpner med en samtale i baksetet av en Volvo 240 om hvilken energidrikk som er best. Og slik er premisset satt for NRKs nye dramaserie for ungdom.

Basert på ekte hendelser fra Vestfold og Telemark (R.I.P. Telemark fylke), følger vi en vennegjeng fra rånemiljøet i Bø, på terskelen til voksenlivet. Glenn Tore, med den passende forkortelsen GT, har akkurat blitt dumpet av kjæresten.