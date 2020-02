Nesten 1 million så Svalbard-TV daglig i helgen

I ni døgn, fem timer og 59 minutter sender NRK sakte-TV fra Svalbard. Sendingen, som startet 31. januar kl. 18, varer frem til midnatt 9. februar. Sendingen markerer 100-årsjubileet for Svalbardtraktaten, avtalen som ga Norge suverenitet over Svalbard 9. februar 1920.

Nå er de første seertallene klare. 917.000 seere var innom sendingen daglig i helgen. Det er en økning på 36.000 seere per dag sammenlignet med gjennomsnittet av sendinger i samme tidsrom på NRK2.

Oppsummeringssendingene på NRK1 nådde 190.000 seere lørdag og 239.000 seere søndag.

Prosjektleder i NRK Thomas Hellum er fornøyd med tallene.

– Det er fryktelig hyggelig at så mange har vært innom og fått med seg en bit av dette. Gjennom helgen fikk vi en følelse av at mange har et kjærlighetsforhold til øygruppen.

– Men det er ikke så mye høyere enn en vanlig helg på NRK2?

– Du får ikke megatall gjennom 24 timer, folk må sove også. Derfor er tallet for hvor mange som har vært innom, viktigst. En markedsandel på 10 prosent gjennom helgen for NRK2 er gode tall. Diskusjonen som foregår på sosiale medier, viser at seerne er engasjerte, sier Hellum og legger til:

– Jeg håper jo ikke at noen har sett alt, jeg håper de har sovet litt også.

Siv-Anne Skogen, NRK

Reisen rundt Svalbard er bedre sett enn forrige minutt-for-minutt-sending fra 2017. Den dekket reinflytting i Nord-Norge. Da var 717.000 innom på NRK2 daglig.

– Minutt-for-minutt-sendinger er ikke akkurat actionfylt TV, så det er bra når man klarer å øke med den typen innhold, sier medieanalytiker Maren Eline Fossan