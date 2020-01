Den tredje sesongen av The Crown ble sett i 21 millioner hjem i løpet av de fire første ukene etter lansering, skriver The Independent.

Aldri før har så mange sett på TV-serien som etter skuespiller Olivia Coleman tok over rollen som dronning Elizabeth. Det er en økning på 40 prosent fra sesong to, da Claire Foy spilte monarken.

Netflix har ikke gått ut med seertall fordelt på land. Totalt har 73 millioner hjem sett serien siden den begynte i 2016.

Sjeldne seertall

The Crown handler om livet til dronning Elisabeth II av Storbritannia og hennes regjeringstid i Storbritannia. I sesong tre følger man henne fra 1964 til 1977, en tid hvor både England og Kronen sto foran dramatiske endringer og utfordringer.

Netflix’ innholdsansvarlig, Ted Sarandos, sier i en pressemelding at tallene viser at serien er blitt en del av den «globale, kulturelle zeitgeisten».

Netflix går svært sjeldent ut med seertall, og har kun gjort det med store seersuksesser. Sist tall ble avslørt var i 2016, da for serien Orange is the New Black. De første seks sesongene ble sett av over 106 millioner hjem.

Skyr virkelighetens drama

Serien kommer imidlertid til å holde seg unna nåtidens betente konflikter i det britiske kongehuset.

Ifølge BBC har en produsent for serien uttalt at de mest sannsynlig ikke kommer til å omtale hendelser som Meghan Markle og prins Harrys løsrivelse fra kongehuset.

– Jeg tviler på at vi kommer til å gå inn i nåtiden, sa produsent Suzanne Mackie.