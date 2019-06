– Jeg har hylt og klaget over billigbokavtalen i mange år, og synes det er provoserende at Forfatterforeningen ikke klarer å få gjort noe med den, sier forfatter Anne B. Ragde til Klassekampen.

Hun forteller at hun nå vurderer å forhandle sin egen avtale om pocketbøker, etter at avisen mandag skrev at forfatter Tore Renberg går til «pocketstreik».