Halvhjertet Lenny Kravitz i spektrum

Lenny Kravitz har kommet med en jevn strøm av mer og mindre bemerkelsesverdige album siden han debuterte med Let love rule som 25-åring i 1989. Når han nå verdensturnerer med sitt ellevte album i rekken, fjorårets Raise vibration, er det med lignende formaninger – at verden i større grad bør styres med kjærlighet. Om så hybriden av soul, funk og pop som gjorde ham til rockestjerne på 90-tallet virket å være produsert i den lange, kalde skyggen av blant andre Jimi Hendrix, Prince og Led Zeppelin. Og joda, hvem som helst blir hjelpeløs i skyggen av storheter, så Kravitz skal ha dét: den arenavennlige bredbente funk-rocken hans forblir hans og hans alene. Det har egentlig vært umulig plassere han i noen kategori som helst.

Som 55-åring virker Kravitz nærmest identisk med Kravitz fra tiden da MTV fremdeles var stedet der de fleste oppdaget ny musikk. Han åpner med «We can get it all together», bredbent med gitaren, arrogante kast med håret, jeans med slang og de sedvanlige rockestjerneposeringene. De to musikerne nærmest ham ser nesten ut til å være fløyet inn fra 70-tallet, komplett med henholdsvis lilla velur og flagrende kafkan. Når han umiddelbart starter den dagdrømmende «Fly away» er publikum der med ham. Han haster seg så gjennom en mindre engasjerende «Dig in» før «Bring it on» strekkes ut med støyende gitarsekvenser.