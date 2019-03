Det fremgår i en klage sendt inn av advokat Jon Wessel-Aas, som representerer teateret. Klagen er rettet både mot Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter.

Både Wessel-Aas og advokat Halvard Helle, som representerer teaterdirektøren, har vært svært kritiske til prosessen rundt siktelsen av Black Box-teateret og kunstnerne bak.

– Prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten, sa advokat Jon Wessel-Aas til NTB torsdag kveld.

Henlagt

Onsdag forrige uke ble teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og tre andre kunstnere siktet for å ha krenket privatlivets fred, etter at teaterforestillingen «Ways of seeing» brukte bilder av justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboers bolig.

Siktelsen skapte store reaksjoner og ble betegnet som «en alvorlig inngripen i kunstnerisk frihet» av Norsk teater og orkesterforening. Søndag ble imidlertid saken henlagt.

Reagerer

– Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet, skrev Oslo politidistrikt på Twitter tirsdag denne uken.

Meldingen fikk Wessel-Aas til å reagere kraftig.

– Det er helt utrolig hva Oslo-politiet får seg til å gjøre. Saken er henlagt. Likevel velger politiet å kaste mistanke over min klient ved å uttrykke medfølelse over hvordan filmopptakene er gjort, sa han til NTB.