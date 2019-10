På et anonymt møterom i kjelleretasjen hos Morgenbladet tikker det stadig inn meldinger på sjefredaktør Anna B. Jenssens telefon. Det er mange som vil ha svar fra henne om dagen.

De siste ukene har hun stått i en åpen konflikt med sine ansatte etter at det ble kjent at avisen skal kutte 8 millioner kroner i budsjettene. Forrige uke ble det klart at åtte av hennes mest erfarne journalister har søkt sluttpakke, blant dem profiler som Sigve Indregard og Tove Gravdal.