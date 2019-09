I Aftenposten fredag sier forfatter Alfred Fidjestøl at han mener Oslo-Filharmonien, som er et av Europas ledende symfoniorkestre, aldri har tatt et oppgjør med sin rolle under krigsdagene på 40-tallet. Det utdyper han i Lyden av Oslo, boken han har skrevet i forbindelse med Filharmoniens 100-årsjubileum.

Filharmonien hadde under okkupasjonen en delrolle som «Das grosse Rundfunkorchester», Det store kringkastingsorkesteret, gjennom det NS-styrte NRK.