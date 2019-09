Det er et snev av sjarm her, og illustrasjonene er pene og ordentlige. Men det kan likevel ikke dekke over at Hei Bestebra! er en tynn historie som er lite utviklet.

Hvis det ikke hadde vært for at boken er skrevet av en av verdens mest kjente musikere, ville den ikke ha blitt utgitt, langt mindre oversatt til norsk og andre språk.