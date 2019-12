Dette er årets ti beste norske album

«Pom Poko har fått internasjonal oppmerksomhet med et stødig slipp av sterke singler det siste året. «Follow the Lights» fikk sågar en sekser i denne avisen for noen måneder siden. Kort fortalt er dette intrikat og sprelsk rock som det er nærmest umulig å ikke få på hjernen.

Musikken defineres av ellevill spilleglede og regnbuefargede riff. Spretne gitareffekter og en steingod rytmeseksjon danner det solide lydbildet rundt Ragnhild Fangel Jamtveits dynamiske vokalprestasjon. Det er vanskelig ikke å la seg rive med.»