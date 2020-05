I 2012 kom Reese Witherspoon over en artikkel i The New Yorker, hvor hun ble omtalt som «en stor stjerne for ti år siden». Det var en tøff beskjed å få, men beskrivelsen var ikke usann. Det hadde gått flere år siden hun hadde medvirket i kassasuksesser som Cruel Intentions (1999) og Lovlig Blond (2001).

Filmene hadde gjort skuespilleren til en internasjonal berømthet og tenåringsidol, men nå hadde hun bikket 30, var skilt, hadde to barn og en karriere som tydeligvis var på hell.