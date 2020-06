Det er kreative tider for Sondre Lerche. Mannen som de siste par årene har vært dommer i The Voice, bokdebutert og laget musikk for Fantorangen, spiller nå nettkonserter foran titusenvis av digitale tilskuere. Og han har laget et nytt album.

Patience, Lerches ellevte, er spennende lytting fra en artist som er i flytsonen.