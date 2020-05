– Det er tøffe forhandlinger og det er liten tid igjen, men avstanden er enorm og akkurat nå ser dette veldig vanskelig ut, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til Kampanje søndag kveld.

Avtalen som reforhandles, regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder.