Dette er ingen vanlig konsert, det er en gjenforening og et jubileum i den beste norske jazzens tjeneste.

The Quintet eksisterte bare noen måneder i 1998–1999 og besto av tre unge, sultne musikere og to voksne legender. Paal Nilssen-Love, Ketil Gutvik og Eivind Opsvik slo seg sammen med Carl Magnus Neumann og Bjørnar Andresen. Det var både en levende læringsinstitusjon og et rått band.