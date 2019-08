Nytt fra Taylor Swift: Alt for kjærligheten

Det så virkelig mørkt ut for dette syvende studioalbumet fra Taylor Swift (29) da førstesinglen «ME!» kom for noen måneder siden. Selv ikke den tidligere erkefienden Katy Perry kunne servert en så banal og tullete tyggegummipoplåt som den.

Heldigvis var låten mest av alt et pek, som for å vise hvor lite høytidelig Swift tar seg selv nå, og lite representativ for resten av Lover. Albumet der en opplagt forelsket, lykkelig og trygg Taylor Swift gjør det hun kan for å etablere seg som voksen popartist. Det går ganske bra.