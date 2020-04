Over tre år gammel russelåt har på mystisk vis gått viralt i Japan: – Aner ikke hva som skjer

30. oktober 2016 la duoen Sander Meland og Mathias Haukeland (Meland x Hauken) ut låten de hadde laget for en russebuss fra Bergen, ut på Youtube og Spotify. Aksel Benjamin Hassel (Benjamin Beats) er delaktig i låten.

Over tre år senere skulle Haukeland kjapt oppdatere seg på hvordan strømmetallene lå an.

– Da så jeg at den sangen plutselig hadde fått en skikkelig økning. Jeg tenkte «Okei? Hva skjer her?».

– Så ser jeg at den har fått en ekstrem boost i Japan av alle steder, sier han og ler.

Skjermdump fra Youtube

Tiktok-dans mot koronaviruset

På Youtube rant kommentarene på den over tre år gamle låten inn fra nye japanske fans.

Etter å ha brukt oversetterverktøyet Google Translate forsto de at deres nye fanskare hadde kommet via det sosiale mediet Tiktok.

Det er i skrivende stund rundt 26.000 videoer av dansende japanere som bruker den norske låten med norsk tekst som bakteppe.

– Det er tydelig en slags dans de gjør for å bli kvitt koronaviruset. Den skal jage det vekk. Kall det en regndans. Hvor rart er ikke det? De skjønner jo ingenting av teksten, sier Haukeland og humrer.

Blir bedt om å komme til Japan

Fra Tiktok har populariteten spredt seg til andre medium. På Youtube stiger avspillingene med over 40.000 per dag. Der hadde låten lørdag ettermiddag rundet 671.000 avspillinger. På Spotify er låten på fjerdeplass på «viral-listen», og den har over 1,8 millioner avspillinger.

– Nå har den 30.000 mer avspillinger enn da jeg la meg. Det er helt sykt. Det er litt gøy å sitte og følge med, sier Haukeland.

Duoens meldingsinnboks er også full både på Instagram og Facebook fra deres nye fans.

– Folk sier at vi må komme til Japan.

Han opplyser om at russebussen de laget låten for, har sendt dem melding og spurt hva som skjer.

– Men vi aner jo ikke hva som skjer.

– Vi hadde aldri regnet med at det kom til å skje noe særlig mer med den sangen nå, sier han.