– Jeg hadde nettopp en god samtale med Stefan Löfven, som forsikret meg at den amerikanske borgeren A$AP Rocky vil bli rettferdig behandlet. Jeg forsikret samtidig at det ikke er noen fare for at A$AP skal rømme og jeg til bød meg å garantere personlig for hans kausjon eller finne et alternativ, skriver Trump på Twitter.

– Våre folk kommer til å snakke mer sammen, og vi ble enige om å snakkes igjen om 48 timer, legger han til.