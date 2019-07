Animasjonsfilmskapere har lenge vegret seg for å gjengi det menneskelige ansikt på en fotorealistisk måte. Årsaken er «the uncanney valley» – en digital gjengivelse av et ansikt så nærme virkeligheten at vi opplever det som ubehagelig.

Det var kanskje derfor regissør Jon Favreau valgte å la Mowgli være en live action-skuespillere i Jungelboken (2016) blant alle de fotorealistiske dyrene. I denne nye versjonen av Løvenes Konge er det imidlertid ingen menneskelige innslag som kan holde Favreau tilbake, og vi kan til fulle se hvordan de digitale palettene kan gjenskape naturen i all sin prakt. Det er det mest imponerende ved denne filmen, men samtidig også det mest problematiske.