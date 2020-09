«Game of Thrones»-skaperne lager science fiction-serie

David Benioff og DB Weiss, som sto bak fantasyserien «Game of Thrones», har plukket ut sitt neste prosjekt.

DB Weiss og David Benioff er duoen som ga oss TV-sendt «Game of Thrones»-feber. Nå er duoen i gang med et nytt og fantasieggende prosjekt. AP

NTB-TT

Duoen, som skrev en gullkantet avtale med Netflix i fjor om å skape eksklusivt innhold til strømmetjenesten, skal ta seg inn i den kinesiske science fiction-forfatteren Liu Cixins prisbelønnede bøker. Bøkene, med de engelske titlene The Three-Body Problem, The Dark Forest og Death's End, er neste prosjekt ut for duoen, skriver Variety.

Bøkene ble et fenomen i Kina da de utkom og handler om hvordan menneskene får kontakt med utenomjordisk liv.

Ambisiøst prosjekt

«Liu Cixins trilogi er den mest ambisiøse science fiction-serien vi noensinne har lest, der de tar leserne med på en reise fra 1960-tallet til vår egen tidsånd, fra livet på vår lille blå klode til universets krumme utkanter. Vi ser fram til å vie kommende år av våre liv til å gi bøkene liv», sier Benioff og Weiss i en felles pressemelding.

I likhet med hvordan forfatteren George R.R. Martin samarbeidet med duoen på Game of Thrones kommer også Liu Cixin til å være involvert i produksjonen av The Three-Body Problem.