Anmeldelse Oslo Kammermusikkfestival: Tilstedeværelse trumfer perfeksjon

Den canadiske pianisten Glenn Gould fikk i sin tid aldeles nok av publikum. Ikke bare trakk superstjernen seg helt tilbake fra konsertlivets uforutsigbarheter, han foreslo å starte opp initiativet GPAADAK: The Gould Plan for the Abolition of Applause and Demonstrations of All Kinds – altså Goulds plan for avskaffelse av applaus og demonstrasjoner av alle slag.

Heldigvis trivdes han godt i studio, og Goulds innspillinger av Bachs Goldbergvariasjoner er utgangspunktet for store, identitetsskapende diskusjoner blant pianoentusiaster: Sverger du til den strømmende, 38 minutter lange 1955-tolkningen, eller er den nesten timelange 1981-versjonen den eneste sanne?