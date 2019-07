Ukens kulturtips: Stjernedryss i vannkanten, skumle tidsmaskiner og flyvende skapninger

Har du en bok eller et forfatterskap du gjerne skulle ha lest, men ikke har rukket? Da er du trolig ikke alene. Selv har jeg en notatbok som har en egen liste for akkurat dette formålet. Hver sommerferie tar jeg frem listen og plukker noen titler. Disse må konkurrere med bruttobunken på pulten på jobben, og den sterkt redigerte nettobunken som har funnet veien hjem til nattbordet.

Som regel klarer bare par av titlene på listen å nå opp i konkurransen, for skal man være realistisk rekker man neppe å lese så mange bøker som man hadde håpet. I fjor tok jeg med meg seks bøker på sommerferie. Jeg klarte å lese fire. I år skal jeg ta med meg fem bøker, og Maja Lunde Bienes historie er en av dem.