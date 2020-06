Countrygruppe skifter navn på grunn av assosiasjoner til slavetiden

Trioen fra Nashville som er en av de meste suksessfulle innen countrysjangeren og har vunnet fem Grammy-priser, sier de hentet navnet fra en antebellum-villa der de tok sine første bandfoto for 14 år siden, skriver BBC.

Antebellum betyr «førkrigs» og er en ofte brukt betegnelse på perioden og den arkitektoniske stilen før den amerikanske borgerkrigen.

Gruppen sier i en uttalelse på Twitter at den «dypt lei seg» for smerten navnevalget forårsaket og for om folk har følt seg «utrygge, ikke sett eller ikke verdsatt» på grunn av navnet.

– Vi angrer og er skamfulle over å si at vi ikke tenkte på assosiasjonene dette ordet er tynget med og referansene det har til slavetiden, skriver gruppen.

Avgjørelsen kommer etter at det britiske plateselskapet One Little Indian byttet navn til One Little Independent fordi navnet oppleves som støtende. Plateselskapet gir ut musikken til blant andre islandske Björk og Sigur Rós og sideprosjektet til Paul McCartney, The Fireman.