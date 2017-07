Gunnhild Øyehaug: – Jeg var litt utenfor. Da var det en styrke å kunne skrive.

– Jeg hadde noe på hjertet som barn og tenåring, og fant stor glede ved det å skrive, sier Gunnhild Øyehaug (42 år).

Det er tirsdag formiddag på Litteraturhuset i Bergen. Kafeen er full, det er internasjonalt sommerliv og mange språk å høre. Bergens-forfatteren Gunnar Staalesen og litteraturhussjef Kristin Helle-Valle vaker i kulissene.

Øyehaug ville gjerne møtes akkurat her.

– Jeg liker meg godt her. Stedet blir mye brukt, det er utrolig bra at det finnes et sånt sted i Bergen.

Nå er hun aktuell med sin syvende bok Miniatyrlesingar – 19 tekster om litteratur. Det er mikroessays, et slags opplysningsprosjekt om lesning og lesekompetanse.

Heidi Borud

– Jeg har hatt lesekrise

Hun forteller om ulike kriser i livet. Innenfor litteraturens felt møter man for eksempel på skrivekriser og lesekriser. Skrivekrise heter ofte «skrivesperre», og den som lever av å skrive, får det ikke til.

– Du lanserer ordet lesekrise. Har du opplevd det?

– Ja, det har jeg opplevd. Skrivekrise og lesekrise avløser hverandre, men lesekrise er på en måte litt lettere å leve med, sier Øyehaug.

Med lesekrise mener hun en tilstand der en ikke klarer å lese. Man begynner på en bok, leser et par sider og må legge den fra seg. Innehaveren av en lesekrise vil kunne skrive under på at: «Jeg (NN) liker ikke fiksjon, liker ikke poesi, liker ikke artikler, ikke hybrid-litteratur, liker ikke ikke-hybridsk litteratur ... liker ikke det litterære ...»

– Det er muligens en yrkesskade jeg har. Men jeg har absolutt hatt lesekriser i perioder. Jeg leser mye, og som skrivelærer fokuserer jeg mye på andres tekster og på grunnlagsspørsmål. Hva gjør at denne teksten fungerer? Hvorfor fungerer det ikke her? Det gode med lesekrisene er at det som hjelper, faktisk er gode tekster, gode bøker. Når for eksempel en stemme bryter gjennom og viser en noe. Og ofte må en også lese for å kunne skrive.

– Hva gjør digitaliseringen med leseevnen vår?

– Det er kanskje vanskeligere å holde fokus. Man kan frykte at man blir mer utålmodig som leser, man bare klikker seg videre …. Men jeg vet jo ikke hva digitaliseringen vil ha å si på sikt.

Magnus Knutsen Bjørke

Ambisiøs tenåring

Hun brant inne med mye som barn og ungdom, og da hun var 16 år drømte hun om det store gjennombruddet. I avisenes overskrifter skulle det stå: «Vi har hatt Ibsen, vi har hatt Bjørnson. Nå har vi Gunnhild Øyehaug (16 år)»

Hun ler når hun forteller det, men det rommer også et alvor.

– Jeg bestemte meg veldig, veldig tidlig. Jeg skrev dikt, dagbok og noveller og leserinnlegg. Det var en kombinasjon av at det brant et sted i meg, og det som brenner får uttrykk gjennom skriften.

Skrivingen en slags selvoppholdelsesdrift

Hun har alltid vært ambisiøs, men kanskje uten at hun visste helt hva det betydde.

– Jeg har vært opptatt av å få utrettet noe. Jeg har hatt en drivkraft. Som tenåring begynte jeg å føle meg veldig rar, jeg var litt utenfor. Da var det en styrke å kunne skrive. I en fase var jeg usikker på hvem jeg egentlig var.

Skrivingen ble en slags selvoppholdelsesdrift, en måte å holde fast i meg selv på.

– En periode skulle jeg også bli politiker, jeg var veldig tidlig samfunnsengasjert, gikk i Nei til atomvåpen-marsj da jeg var ti år. Jeg skulle prøve å redde verden. Men politikk lå ikke for meg, fant jeg ut da jeg var tretten. Så tenkte jeg også at jeg skulle bli professor i språkhistorie.

– Hvis du skal si noe om et overordnet budskap i din siste bok, hva vil du si da?

– Tekstene har oppstått i kjølvannet av debatten om virkelighetslitteraturen. Det gjennomgående poenget handler om hvordan det personlige og teksten om det personlige er to ulike ting, sier hun.

Virkelighetslitteraturen

For hvilken betydning skal man tillegge forfatterens biografi i lesningen av en tekst? Øyehaugs utgangspunkt er at romanen pr. definisjon er fiksjon, og dermed ikke er direkte etterprøvbar.

Hun reagerte på Aftenpostens dekning av Vigdis Hjorths roman Arv og miljø.

– Du mener man som leser har frihet til ikke å forholde seg til forfatteren?

– Ja, det mener jeg, men samtidig handler det om hva en skjønnlitterær tekst er, at en skjønnlitterær tekst ikke skal leses som en juridisk tekst eller en bruksanvisning.

Øyehaug er lei av debatten om forholdet mellom fiksjon og virkelighet i samtidslitteraturen, og skriver at Aftenposten kom «triumferende med at den litterære farsfigurens gravferd er autentisk og har hendt i røynda» (når forfatteren av boken prøver å hevde at dette er en roman)

– Hvorfor er den type nyhetsjournalistikk så problematisk innenfor litteraturfeltet?

– Det handler om det grunnleggende, hva er en skjønnlitterær tekst? Jeg skriver om det i romanen Undis Brekke, som på en måte er det teoretiske bakteppet for Miniatyrlesingar. Hovedpersonen skal holde en forelesning om barokken, og hun mener at barokkens øyeblikk er der en rett linje går over i en buet linje, at den skjærer ut. Det er for meg også skjønnlitteraturens linje.

– Synes du saken om begravelsesheftet var et journalistisk overtramp?

– Ikke som journalistikk betraktet. Gravejournalistikk er jo en egen sjanger. Jeg skjønner at saken kom, slik debatten var blitt. Og skillet mellom sjangrene er blitt tynnere, men som forfatter ble jeg ganske rystet av den saken.

– Jeg er tilhenger av spekulering som skjønnlitterær metode. At man kan tillate seg et frirom, nettopp fordi det ikke skal etterprøves som i en sakprosatekst, og så lenge man forklarer det gjennom merkelappene som for eksempel «roman». Så jeg fryktet at frirommet ville bli mindre.

Marita Aarekol

Feminismen er en del av engasjementet

Gjennombruddet kom i 2008 med romanen Vente, blinke, som også ble filmatisert.

Her er det mye om kroppslige kvinnelige erfaringer.

– Femismen er en del av samfunnsengasjementet. Temaer som fødsel, amming, mensen og pms (pre-menstruelt-syndrom) er viktige kvinnelige erfaringer som må synliggjøres og tydeliggjøres, mener Øyehaug.

– Jeg er dypt interessert i genuine menneskelige forhold. Det er det som treffer meg.

Livsforandringer og personlighetsforandringer, er viktig i Øyehaugs forfatterskap.

– Jeg er veldig interessert i den kvinnelige erfaringen. Jeg hadde lest litt for lite om den. Jeg er tilhenger av at når noe er tabu, må man skrive og snakke om det.

I essaysamlingen tar hun tak i flere forfattere: Gro Dahle, Kjartan Hatløy, Helle Helle, Sonja Åkesson, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Gustave Flaubert – for å nevne noen.

Mindre omtalt fordi hun er kvinne

Et av de mer sentrale essayene handler om Sonja Åkesson, som var en svensk forfatter, poet og billedkunstner. Hun døde 51 år gammel i 1977. Sonja Åkesson beskrives som den svenske «folkhemspoeten». Hun er høyt skattet i Sverige, men ikke så kjent i Norge.

Øyehaug stiller spørsmål ved hvorfor hun ikke er like mye omtalt som de mannlige svenske forfatterne Tomas Tranströmer og Gunnar Ekelöf.

– Du antyder at den manglende omtalen har sammenheng med at hun er kvinne?

– Ja, det er min mistanke, men jeg kan ikke belegge det. Jeg gir den mistanken en stemme, i overdrevet form. Så kan leseren tenke over det.

Øyehaug beskriver det å føde som en eksklusiv eksistensiell erfaring – siden det er noe bare kvinner kan.

– Fødselen er et slags avstengt område. Kanskje er det nettopp typisk kvinnelig høflighet at det ikke blir omtalt som den eksistensielle erfaringen det er, fordi man ikke vil virke selvskrytende, bombastisk, så fødselen bare glir over i en hverdagserfaring, sier forfatteren.

Simone de Beauvoir og Virginia Woolf

Dessuten er det et faktum at to av de største feministiske filosofene, Simone de Beauvoir og Virginia Woolf, aldri fødte barn og således ikke kunne skildre dette eller tenke omkring det på måter som kunne gjort den kvinnelige fødselserfaringen til noe allment utbredt å lese om.

– Og hvor vanskelig er det ikke å tenke seg Simone de Beauvoir og Virginia Woolf med et par-tre barn? Hva hadde skjedd med skrivingen deres om de hadde barn?

– Det er helt umulig å si noe om. Jeg stiller spørsmålene til leseren.

– Hvordan har det påvirket skrivingen din at du har fått barn?

– For det første har det gitt meg flere erfaringer å skrive ut ifra. Rent konkret og praktisk er det vanskeligere å hale i land de lange prosjektene. Det går, men det koster litt mer. Jeg blir veldig fjern når jeg skriver, og det er ikke så fantastisk å kombinere med å være til stede for barna i hverdagen, sier hun.

– Hva handler det om, denne jakten på det selvbiografiske? Hvorfor har leserne så stor interesse for det biografiske?

– Det er vanskelig å svare på. Det å være nysgjerrig er ingen dårlig ting, det fører til at verden går fremover, men det fører også til at en har lyst til å se bak gardinen til naboen.

heidi.borud@aftenposten.no