Disse tre kunstutstillingene bryter med kunstnermyten

Kunstnere lever vilt og bryter normer, de uttrykker sine martrede indre og drikker rødvin. Er det ikke sånn da? Ikke akkurat – det er faktisk få yrkesgrupper som er belemret med så mange stereotyper som kunstnerne.

For de tre kunstnerne vi omtaler her er det ikke normbrudd og villskap, men omsorg, aldring og sårbarhet som definerer hva en kunstner er.

Naken og sårbar performance: Marthe Ramm Fortun

Gå som et vrengt arkiv

Vigeland-museet, Nobels gate 32

25. og 29. juni, 2. juli, 20. august og 13. september

Gustav Vigeland designet liv, kunst og hjem etter sine idealforestillinger om mennesket. Vigeland-museet er bygget opp rundt hans robuste steinmennesker i første etasje, og i annen etasje hadde han sitt hjem. Da han døde ble toppetasjen et mausoleum. Det hele signaliserer styrke og vitalitet.

I en serie performancer i Vigelands leilighet (i forlengelse av årets skulpturbiennale) stiller Marthe Ramm Fortun sin nakne, sårbare, kropp av kjøtt og blod opp mot Vigelands verker. «Jeg er ingen skulptur», sier hun, og forteller om keisersnittet under sin første fødsel. Fra Vigelands boksamling plukker hun frem dikt av den lesbiske, greske, poeten Sapfo og Adolf Hitlers Mein Kampf.

Ytterpunktene skaper sprekker i Vigelands mytiske panser. Ramm Fortun kombinerer sårbarhet med vilje til å utforske den menneskelige dimensjonen bak kunstnermyten. Hun erstatter ikke myndigheten hos forgjengeren med en ny steinmaske, men med evnen til å stå i nakenheten med det som skal sies. Den reelle kampen om verdier innebærer sårbarhet, sier hun, og minner oss om at livet er sammensatt og skjørt, også for en kunstner. Men mest av alt, at kunst handler om å risikere noe og ha tillit til andre, ikke å skjule seg bak styrke og tøffhet.

Kunsten i det hverdagslige: Jeanette Christensen

Women interrupted

Kunstplass 10, Rosteds gate 10

18.–28. mai og 23. – 26. august (eller etter avtale)

I Johannes Vermeers maleri Girl Interrupted at Her Music (1632) ser vi en kvinne titte stjålent mot oss med et noteark i hendene (eller er det et brev?) Et øyeblikk i tiden gjort udødelig, men likevel så hverdagslig.

I denne utstillingen gjenskaper Jeanette Christensen kvinnens positur med nålevende mennesker. Mediet er polaroid-fotografier, ikke maleri. I et av dem ser vi en ung mann med brev og sideblikk, så et nytt bilde med samme brev og blikk, men denne gangen er han middelaldrende. 20 år har gått, men motivet (posituren) er den samme.

Mesterverk varer evig, sies det, men ingen av oss som ser dem gjør jo det. Dette er åpenbart, men lett å glemme bort, for når vi betrakter kunst, blendes vi av dens enorme verdier og evige øyeblikk. Men det viktigste er kunstens evne til å kaste lys over våre liv. Christensen minner oss om at det vanlige livet – og aldringen som er en del av det – er en nødvendig bakgrunn for vårt syn på kunsten. Ved å gjenskape øyeblikk i mesterverk som del av vår virkelighet, skaper hun en direkte link mellom vårt liv og kunsten som vi gjør lurt i å studere nærmere.

Orhan Pamuk

The art of Fiction

Historisk Museum, Frederiks Gate 2

23. mai–15. oktober

I Orhan Pamuks roman Uskyldighetens museum (Gyldendal, 2010) forteller han om Kemals forelskelse i Füsun. Da hun dør begynner han å samle på ting fra hennes liv og lager et museum ut av det han finner. Museet er et portrett av deres samliv, men også kulturhistoriske snapshots av Istanbul. I siste del av romanen spør Kemal Pamuk (altså den faktisk romanforfatteren) om han vil skrive en utstillingskatalog som forteller historiene om tingene Kemal har samlet. Museet eksisterer i virkelighetens Istanbul. Inngangsbilletten er faktisk inkludert i romanen (på side 635 i den norske utgaven). Det er deler av dette museet som nå stilles ut på Historisk Museum i Oslo.

Hva slags bilde av kunstneren får vi se med Pamuks krysskobling av litteratur og kunst? At en kunstner kan være en person som leker seg med skiller vi er blitt altfor vant med – i dette tilfelle distinksjonen mellom litteratur og billedkunst, fiksjon og virkelighet, romanfigur og forfatter. Kanskje også betrakter, leser og kunstner? Dét kan godt hende, for «virkelige museer er steder der tid forvandles til rom», som Kemal sier på slutten av Pamuks roman.