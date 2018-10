Marvel-universet er et av de mest slitesterke varemerkene innen superhelt-tegneserier, og mange av figurene derfra har krysset over til filmduken med stor suksess. Derfor er det ikke uten forventninger man setter seg ned i kinosalen for enda en filmatisering, og denne gang med en av Marvels større helter – eller antihelter, avhengig av øynene som ser.

Det er 30 år siden Venom gjorde sin entré i Spiderman-bladet, og siden den gang har de to figurene kjempet både side om side og mot hverandre.