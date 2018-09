I august kom nyheten om at Youtube fjernet en promosnutt for The Nun fordi den var altfor skummel. Hadde nå enda filmen hatt et bitte lite snev av nerve, kunne dette blitt fabelaktig skremmende. Dessverre er filmen blottet for alt annet enn de mest banale bø-effektene.

Det er nesten utrolig at det er mulig å lage en så kjedelig film om onde nonner og demoner. Her burde det da virkelig være grobunn for et ekte filmmareritt?