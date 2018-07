En tittel som Gjøre godt, romanen fra 2006 som Trude Marstein fikk Kritikerprisen for, kan muligens forlede noen til å tro at Marstein er en forsonlig innstilt forfatter. Alle som har lest henne, vet at det ikke er tilfelle. Hos henne handler det snarere om å avdekke misstemningen i tilværelsen.

Det samme kan man for så vidt si om veldig mye litteratur. Skikkelser som er på bølgelengde med seg selv og sine omgivelser, er for de fleste forfattere lite tiltrekkende stoff. Marsteins bøker peker seg likevel ut med sin nådeløse dissekering av hverdagslivets disharmoni.