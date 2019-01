– Nasjonalgalleriet skal brukes til kunst, og vi hadde ikke gått inn i dette uten å tro på en langsiktig og god bruk, sier administrerende direktør André Støylen og prosjektleder Martin Eia-Revheim.

Etter mange år i det blå ble det i november kjent at Sparebankstiftelsen DNB sammen med Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design skal sørge for å fylle lokalene på Tullinløkka med kunst. Nasjonalgalleriets siste åpningsdag var søndag 13. januar. I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.